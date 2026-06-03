الوزيرة قبوات تبحث في جنيف مع نظيرها الجزائري ‏أوضاع العمالة السورية في الجزائر‎

‎جنيف-سانا‏

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند ‏قبوات، مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ‏الجزائري عبد ‏الحق سايحي، اليوم الأربعاء، أوضاع ‏العمالة السورية في الجزائر، وذلك على هامش ‏أعمال ‏الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل ‏الدولي المنعقد في ‏جنيف ‏بسويسرا‎.‎

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وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر قناتها ‏على التلغرام، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون ‏والتنسيق في ‏مجالات العمل والحماية الاجتماعية‎.‎

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وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند ‏قبوات ‏بحثت على هامش المؤتمر مع نظرائها في تركيا ولبنان ‏والسودان ‏وكينيا،‏ سبل تعزيز وتطوير التعاون في ‏المجالات ‏المشتركة، وتبادل الخبرات في ‏مجالات العمل ‏والحماية الاجتماعية وتنمية ‏سوق العمل، ومناقشة القضايا ‏ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم ‏في تطوير السياسات ‏الاجتماعية‎.‎

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وانطلقت أمس الأول الإثنين في مدينة جنيف بسويسرا، ‏أعمال ‏الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي، بمشاركة ‌‏187 ‏دولة ‏من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية‎.‎