الوزيرة قبوات تبحث في جنيف مع نظيرها الجزائري ‏أوضاع العمالة السورية في الجزائر‎

جنيف-سانا
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات، مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري عبد الحق سايحي، اليوم الأربعاء، أوضاع العمالة السورية في الجزائر، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف بسويسرا.
وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر قناتها على التلغرام، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات العمل والحماية الاجتماعية.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات بحثت على هامش المؤتمر مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا، سبل تعزيز وتطوير التعاون في المجالات المشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية.
وانطلقت أمس الأول الإثنين في مدينة جنيف بسويسرا، أعمال الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي، بمشاركة 187 دولة من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية.