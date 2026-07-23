المعهد الدبلوماسي يبحث مع السفير الصيني تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر

دمشق-سانا
بحث مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين ياسر الجندي، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا شي هونغوي، سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي وتأهيل الكوادر.
وذكرت وزارة الخارجية، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن اللقاء تناول آفاق التعاون في مجال الدراسات والأبحاث، بما يسهم في تطوير العمل الدبلوماسي وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وكان مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين ياسر الجندي وقع في الـ18 من الشهر الماضي، مذكرة تفاهم مع معهد التنمية والدبلوماسية الأذربيجاني «IDD»، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالي الدبلوماسية والعلاقات الدولية، وتطوير برامج بناء القدرات والتدريب الدبلوماسي والبحث العلمي.