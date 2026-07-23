المعهد الدبلوماسي يبحث مع السفير الصيني تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر

photo 2026 07 22 22 47 53 2 1 المعهد الدبلوماسي يبحث مع السفير الصيني تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر

دمشق-سانا‏

بحث مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين ياسر الجندي، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا ‏شي هونغوي، سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي وتأهيل الكوادر.‏

وذكرت وزارة الخارجية، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن اللقاء تناول آفاق التعاون في مجال الدراسات والأبحاث، ‏بما يسهم في تطوير العمل الدبلوماسي وتبادل الخبرات بين الجانبين.‏

وكان مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين ياسر الجندي وقع في الـ18 من الشهر الماضي، مذكرة تفاهم ‏مع معهد التنمية والدبلوماسية الأذربيجاني «‏IDD‏»، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالي الدبلوماسية والعلاقات ‏الدولية، وتطوير برامج بناء القدرات والتدريب الدبلوماسي والبحث العلمي.‏

photo 2026 07 22 22 47 53 1 المعهد الدبلوماسي يبحث مع السفير الصيني تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر
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