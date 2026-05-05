وزير الإدارة المحلية يلتقي أمين منطقة الرياض لبحث تعزيز التعاون المشترك

الرياض-سانا

التقى وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني في مدينة الرياض اليوم الثلاثاء، أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، بحضور القائم بأعمال سفارة سوريا في السعودية محسن مهباش.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الإدارة المحلية والتخطيط الحضري، بما يخدم المصالح المشتركة.

وفي وقت سابق اليوم اطلع الوزير عنجراني والوفد المرافق، على أحدث المنظومات التقنية المستخدمة في التسجيل العيني للعقار وتوثيق الملكيات، وذلك في مقر السجل العقاري السعودي.

وكان وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني بدأ يوم أمس، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، لبحث مسارات التعاون في مجالات الإدارة المحلية، والقطاع البلدي، والإسكان، والتحول الرقمي، وإدارة النفايات، والتعافي البيئي.

