الشيباني: علاقتنا مع الإمارات راسخة ونستنكر بشدة أي إساءة لها

دمشق-سانا

أدان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أي تجاوز أو إساءة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشدداً على العلاقة الأخوية الراسخة معها.

وقال الشيباني عبر منصة (X) اليوم السبت: “نعتز بعلاقتنا الأخوية الراسخة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء.

وأضاف: “نؤكد أن أي إساءة صدرت عن فئة محدودة لا تمثل الشعب السوري ولا تعكس قيمه الأصيلة، بل نستنكر بشدة كل أشكال التجاوز أو الإساءة”.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أكدت في بيان أمس الجمعة موقفها الثابت والراسخ في رفض أي اعتداء أو محاولة اقتراب من السفارات والمقار الدبلوماسية المعتمدة في سوريا، مشددةً على أن هذه المقار محمية بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدبلوماسية، وتعد رمزاً للعلاقات بين الدول والشعوب.