وصول وفد من وزارتي الداخلية والخارجية إلى مقر الأمم المتحدة بفيينا

فيينا-سانا

وصل وفد من وزارتي الداخلية والخارجية والمغتربين للمشاركة في اجتماعات الدورة 69 للجنة المخدرات، في مقر الأمم المتحدة بفيينا، بمشاركة وفود رسمية وخبراء وممثلي العديد من الدول والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة المخدرات.

