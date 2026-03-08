في يوم المرأة العالمي.. الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للمرأة السورية

دمشق-سانا

أكد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت اليوم الأحد في اليوم العالمي للمرأة، دعم الاتحاد للمرأة السورية، ووقوفه إلى جانبها.

وقال أونماخت في تغريدة له على منصة إكس: “في اليوم العالمي للمرأة، نحيّي المرأة السورية التي أسهمت في صنع تاريخ بلدها وصياغة مستقبله”، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي “يقف إلى جانب النساء والفتيات في سوريا، دعماً لتمكينهنّ وتعزيز مشاركتهنّ الكاملة في المجتمع وصنع القرار”.

يشار إلى أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي في اليوم الثامن من شهر آذار من كل عام، يقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية.