مباحثات سورية في قطر مع وفد من مبادرة استرداد الأموال المنهوبة (ستار)

الدوحة- سانا

عقد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية عامر العلي، والوفد المرافق، لقاءً مع وفد من مبادرة استرداد الأموال المنهوبة (ستار)، وذلك في إطار تعزيز التعاون وبناء القدرات المؤسسية لاستعادة الأموال المنهوبة.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء في العاصمة القطرية الدوحة، سبل دعم سوريا في مجال استرداد الأصول، وبناء القدرات المؤسسية، وتوفير الخبرات الفنية والتقنية اللازمة، بما يسهم في تعزيز جهود الهيئة في مكافحة الفساد وحماية المال العام.

وجاء هذا اللقاء على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة في قطر.

يذكر أن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP11)، تنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة من ال15 إلى ال19 من كانون الأول الجاري، وهي تمثل فرصة للدول المشاركة بالمؤتمر لمواجهة هذا التحدي، وتوجيه أنظار العالم إلى أكثر قضايا الفساد إلحاحاً، وتعزيز الاستجابة العالمية لهذا التهديد.

وكان رئيس الهيئة عامر العلي قد أكد في تصريح سابق لوكالة سانا، أن الهيئة تعمل على تعزيز الرقابة على أداء المؤسسات الحكومية، مع التركيز على رفع جودة العمل الإداري والخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على التزامها بمكافحة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة كافة، من خلال إجراءات واضحة ومعتمدة تراعي معايير المهنية والشفافية.