السفارة القطرية بدمشق تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر

086A8508 السفارة القطرية بدمشق تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر

دمشق-سانا

أقامت السفارة القطرية في دمشق مساء اليوم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السوريين، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في سوريا، إضافة إلى فعاليات اقتصادية وإعلامية ودينية وثقافية وفنية، وذلك في فندق داماروز بدمشق.

086A8480 السفارة القطرية بدمشق تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر

وأكد سفير قطر لدى سوريا خليفة عبد الله آل محمود في كلمة له، أن هذه المناسبة تمثل ذكرى تأسيس دولة قطر على يد الشيخ جاسم بن محمد، معرباً عن تهانيه لدولة قطر حكومةً وشعباً، ورافعاً أسمى آيات التبريك إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وبيّن آل محمود أن الاحتفال هذا العام يُقام في سوريا الشقيقة، التي بدأت مسيرتها نحو الاستقرار والسلام والازدهار، مشيراً إلى أن السوريين عاشوا قبل أيام ذكرى تحرير بلادهم، لافتاً إلى أن هذه المناسبة تشكل فرصة لتهنئة سوريا وشعبها برفع العقوبات الأممية والغربية، ومباركاً جهود الحكومة السورية المبذولة في هذا المسار.

086A8428 السفارة القطرية بدمشق تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر

وأكد السفير القطري عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، مجدداً دعم بلاده لاستقرار سوريا، ولدورها في محيطها العربي، ولمكانتها الإقليمية والدولية الفاعلة.

مواقف قطر الإنسانية تجاه سوريا ستبقى محل تقدير

بدوره، بيّن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في كلمة له أن دولة قطر وقفت إلى جانب الشعب السوري في أصعب الظروف، مؤكداً أن هذه المواقف الأخوية ستبقى محل تقدير واعتزاز، لما حملته من بعد إنساني وأخلاقي تجاه سوريا وشعبها.

086A8436 السفارة القطرية بدمشق تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر

وأوضح الصالح أن من هذه المواقف ما كان عقب زلزال شباط عام 2023، عندما اهتزت الأرض تحت السوريين وانهارت المباني وانقطعت الطرقات، في وقت أُغلقت فيه المعابر بانتظار قرارات دولية، مشيراً إلى أن قطر كانت أول من تواصل لتقديم المساعدة، مؤكدة استعدادها لتلبية كل ما يحتاجه الشعب السوري.

ولفت الصالح إلى أن المواقف القطرية تعكس موقفاً ثابتاً تجاه سوريا، معرباً باسم كل سوري عن الشكر لدولة قطر قيادةً وشعباً على ما قدمته لسوريا، مؤكداً أن سوريا، مع عودتها إلى الحضن العربي، تعول على دعم الأشقاء، وفي مقدمتهم قطر، لتستعيد دورها ومكانتها الطبيعية في المنطقة والمجتمع الدولي.

مواقف قطر راسخة منذ بداية الثورة

مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية أحمد موفق زيدان لفت في تصريح لـ سانا إلى أن دولة قطر وقفت إلى جانب الشعب السوري منذ اليوم الأول للثورة السورية، مؤكداً أن هذه المواقف تعكس عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين السوري والقطري، مشيراً إلى أن قطر كانت الدولة الوحيدة التي بقي فيها علم الثورة السورية مرفوعاً حتى اللحظات الأخيرة، في موقف يعبر عن دعم ثابت وواضح لإرادة الشعب السوري.

موفق ذيدان السفارة القطرية بدمشق تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر

وأشار زيدان إلى الدور القطري خلال الزلزال عام 2023، إضافة إلى موقفها في ملف الأسلحة الكيميائية، ولا سيما خلال المرحلة التي أعقبت سقوط نظام الأسد وانتصار ثورة الحرية في سوريا، مبيناً أن هذه المعطيات مجتمعة تؤكد متانة العلاقات بين الشعبين، ومعرباً عن أسمى آيات التهاني لدولة قطر حكومةً وشعباً، ولسمو أمير دولة قطر تقديراً لهذه المواقف التي يحفظها الشعب السوري.

وحدة الشعب السوري مع أشقائه العرب

photo 2025 12 16 00 30 06 السفارة القطرية بدمشق تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر

من جانبه، أعرب الشيخ ليث البلعوس في تصريح مماثل عن التقدير والاحترام لدولة قطر حكومةً وشعباً، مثمّناً مواقفها الداعمة للشعب السوري والدولة السورية، والتي تعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعبين، مشيراً إلى أن قطر كان لها مواقف مشرفة تجاه سوريا، ولافتاً إلى وحدة الشعب السوري مع أشقائه العرب، داعياً الله تعالى أن يحفظ سوريا وقطر وشعبيهما.

وتحتفل دولة قطر في الثامن عشر من كانون الأول من كل عام باليوم الوطني وهو ذكرى تأسيسها على يد الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني عام 1878 وحمل شعار اليوم الوطني لهذا العام “بكم تعلو ومنكم تنتظر”.

086A8028 السفارة القطرية بدمشق تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر
086A8041 1 السفارة القطرية بدمشق تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر
086A8048 السفارة القطرية بدمشق تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر
086A8054 السفارة القطرية بدمشق تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر
086A8144 السفارة القطرية بدمشق تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر
086A8200 السفارة القطرية بدمشق تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر
086A8209 السفارة القطرية بدمشق تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر
086A8282 السفارة القطرية بدمشق تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر
086A8314 1 السفارة القطرية بدمشق تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر
086A8326 السفارة القطرية بدمشق تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر
تحرك جديد في الكونغرس: مشروع قانون لإلغاء العقوبات بما فيها قانون قيصر بشكل دائم
باراك يشيد بما أحرزته سوريا خلال الأشهر الماضية
وزير الأوقاف يوقع مع وزير الحج والعمرة السعودي اتفاقية ‏الحج للعام 1446 هجري
الرئيس الشرع يلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة على هامش أعمال مؤتمر قمة المناخ (COP30)
مبادرة حكومية بدعم أممي لإعادة اللاجئين وتطوير الخدمات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك