كندا تجدد الترحيب بالتقدم في سوريا نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي

دمشق-سانا

جدد السفير الكندي بدمشق، غريغوري غاليغان، ترحيب بلاده بالتقدم الذي أحرزته سوريا بمجال الإصلاح السياسي والاقتصادي.

وفي منشور له على منصة إكس اليوم، قال غاليغان:”ترحّب كندا بالتقدّم المُحرَز نحو الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وتؤكّد أهمية حماية حقوق جميع السوريين ورفاههم”.

وأضاف السفير الكندي: كما نشجّع على مواصلة اتخاذ خطوات ملموسة إلى الأمام.

وأشار السفير غاليغان في مستهل تغريدته إلى الاتصال الهاتفي الذي أجرته وزيرة الخارجية الكندية انيتا اناند مع وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، حول جهود المرحلة الانتقالية الجارية في سوريا.

وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني تلقى أمس، اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند، جرى خلاله بحث آخر تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما هنأت خلاله الوزيرة الكندية الوزير الشيباني على الإنجازات التي حققتها سوريا خلال عام واحد منذ التحرير، وأكدت دعم الحكومة الكندية لسوريا، بما في ذلك قرارها برفع تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع التصنيف عن هيئة تحرير الشام، إضافة إلى استمرار كندا في دعم جهود الإغاثة والتنمية داخل سوريا.

وسبق أن قال السفير الكندي عبر منشور على (x) في 8 من الشهر الجاري بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا: بعد عام على التحرير، يجتمع السوريون للاحتفال، التقدم حقيقي رغم استمرار التحديات، وبالشجاعة والمرونة يواصل السوريون المضي قدماً، كندا فخورة بالوقوف إلى جانبهم فيما يعملون على بناء بلد أكثر أمناً واستقراراً، حيث يمكن للجميع الإسهام في رسم مستقبل البلاد.