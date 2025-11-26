اختتام أول برنامج تدريبي مشترك لمديري الإدارات في إطار التعاون السوري الأردني في عمان

عمان- سانا

اختُتِم اليوم في معهد الإدارة العامة في العاصمة الأردنية عمّان، أول برنامج تدريبي مشترك في إطار التعاون السوري الأردني، بعنوان “تمكين مديري الإدارات”، والذي يأتي كأحد المسارات التنفيذية لخطة وزارة التنمية الإدارية في سوريا لرفع كفاءة القيادات الحكومية، وتعزيز جاهزيتها لمرحلة التحوّل المؤسسي.

وتركّز البرنامج على محاور قيادية متقدمة تشمل: القيادة الابتكارية، واستشراف المستقبل، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة المخاطر، والتميّز المؤسسي، ومهارات الاتصال، وهي محاور تنسجم مع مشروع الوزارة لتحديث منظومة الموارد البشرية، والانتقال بالمديرين من الإدارة التشغيلية إلى الإدارة القائمة على القيادة وتحقيق الأثر.

وتضمّن البرنامج زيارات ميدانية لهيئة الخدمة والإدارة العامة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن؛ بهدف الاطلاع على التجارب الإدارية الحديثة والاستفادة منها في تطوير المنظومة السورية.

البرنامج الذي انطلق في التاسع من الشهر الجاري بواقع 90 ساعة تدريبية، يُعدّ خطوة ضمن سلسلة برامج تعمل عليها الوزارة لإعداد قيادات إدارية قادرة على قيادة مشاريع التحوّل في الجهات العامة، وبناء نواة من المديرين المؤهلين المعتمدين على منهجيات حديثة في التخطيط والإدارة وصنع القرار.

يُذكر أن وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، كان قد بحث خلال زيارته إلى عمّان في الـ 20 من تشرين الأول الماضي مع وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام في الأردن، بدرية البلبيسي، تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتعزيز التعاون المشترك، والإصلاح المؤسسي، وبناء القدرات، وتطوير الموارد البشرية في القطاع العام السوري وفق أفضل الممارسات.