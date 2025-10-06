غراندي: حلم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم أصبح حقيقة

جنيف-سانا

اعتبر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي اليوم أن حلم عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم أصبح حقيقة.

وأشار غراندي أمام الاجتماع السنوي الـ 76 للجنة التنفيذية للمفوضية في جنيف كما ذكر موقع أنباء الأمم المتحدة الى أن نحو نصف سكان سوريا أجبروا على الفرار من منازلهم خلال السنوات الماضية لكن حلم العودة أصبح حقيقة لأكثر من مليون لاجئ سوري عادوا إلى ديارهم.

وقال غراندي: “العائدون السوريون يحملون الأمل والتطلعات ويستحقون، الشعور بالأمان من جديد داخل بلدهم مشدداً على أنه يجب جعل عودتهم مستدامة من خلال استثمارات أسرع وأكثر جرأة “.

ولفت غراندي إلى تداعيات تقليص تمويل العمل الإنساني في مواجهة حالات الطوارئ الإنسانية المتسارعة، داعياً إلى التركيز على استجابة أكثر شمولاً واستدامة.

وكشف المفوض أن عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من ديارهم حول العالم بسبب الحروب منذ عام 2015 تضاعف تقريباً ليصل إلى 122 مليوناً.