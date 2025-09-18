البحرين تؤكد دعمها الثابت لوحدة سوريا وترحب باعتماد خارطة طريق للوضع في السويداء

المنامة-سانا



أعربت البحرين عن ترحيبها باعتماد خارطة طريق بشأن الوضع في محافظة السويداء، وأكدت دعمها الثابت لوحدة وسلامة أراضي سوريا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية البحرينية على منصة X : “إن مملكة البحرين ترحب بإعلان الجمهورية العربية السورية التوصل إلى خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها من قبل سوريا والأردن والولايات المتحدة، لمعالجة الأزمة في محافظة السويداء، باعتبارها خطوة مهمة تسهم في تكريس السلم الأهلي، ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية موقف البحرين الثابت والداعم لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، ومساندتها للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام الإقليمي، وتلبية تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الاستقرار والتنمية المستدامة في ظل دولة القانون والمؤسسات.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أصدرت أمس الأول بياناً أعلنت فيه اعتماد “خارطة طريق بشأن الوضع في السويداء واستقرار جنوب سوريا”، مؤكدة أن هذه المبادرة تنطلق من مبدأ وحدة الأرض السورية، وتُقرّ بأن جميع السوريين متساوون في الحقوق والواجبات ضمن دولتهم، دون أي تمييز أو استثناء.