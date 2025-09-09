سوريا وقطر تبحثان التعاون في مشاريع الكهرباء والطاقة المتجددة

الدوحة-سانا

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، اليوم، مع رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء عبد الله بن علي الذياب، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة، ناقش الجانبان آفاق الاستفادة من الخبرات القطرية في تطوير البنى التحتية لقطاع الكهرباء في سوريا، إضافة إلى التعاون الفني والتقني بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الوزير البشير أهمية تبادل الخبرات مع الدول العربية، لافتاً إلى أن قطاع الطاقة يشكّل أحد أعمدة إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي في سوريا.

من جهته، أعرب المهندس الذياب عن استعداد المؤسسة القطرية للتنسيق المستمر، وتقديم خبراتها دعماً للمشاريع السورية في قطاعي الكهرباء والمياه.