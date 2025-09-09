سوريا وقطر تبحثان التعاون في مشاريع الكهرباء والطاقة المتجددة

photo 2025 09 09 17 57 40 سوريا وقطر تبحثان التعاون في مشاريع الكهرباء والطاقة المتجددة

الدوحة-سانا

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، اليوم، مع رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء عبد الله بن علي الذياب، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة، ناقش الجانبان آفاق الاستفادة من الخبرات القطرية في تطوير البنى التحتية لقطاع الكهرباء في سوريا، إضافة إلى التعاون الفني والتقني بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الوزير البشير أهمية تبادل الخبرات مع الدول العربية، لافتاً إلى أن قطاع الطاقة يشكّل أحد أعمدة إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي في سوريا.

من جهته، أعرب المهندس الذياب عن استعداد المؤسسة القطرية للتنسيق المستمر، وتقديم خبراتها دعماً للمشاريع السورية في قطاعي الكهرباء والمياه.

photo 2025 09 09 17 58 09 سوريا وقطر تبحثان التعاون في مشاريع الكهرباء والطاقة المتجددة
photo 2025 09 09 17 58 11 سوريا وقطر تبحثان التعاون في مشاريع الكهرباء والطاقة المتجددة
بريطانيا ترحب بالتزام سوريا فيما يتعلق بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
الخارجية الأمريكية: نريد رؤية السلام والازدهار في الشرق الأوسط
السعودية تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على سوريا وتدعو للوقوف بشكل جاد وحازم أمام هذه الانتهاكات
مباحثات سورية إماراتية لتعزيز التعاون المالي والمصرفي والتجاري
وزير الخارجية يلتقي القائم بأعمال السفارة الفرنسية في سوريا ويبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك