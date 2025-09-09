ويلسون: حان الوقت لإعطاء سوريا فرصة وإلغاء قانون قيصر

واشنطن-سانا

أكد النائب الجمهوري الأمريكي جو ويلسون أن الوقت حان لإعطاء سوريا فرصة لإلغاء العقوبات المفروضة عليها، معرباً عن أمله بأن توافق لجنة قواعد مجلس النواب على التعديل الذي تقدم به لإلغاء تلك العقوبات، بموجب قانون قيصر.

وقال ويلسون في منشور عبر حسابه على منصة إكس: ” يسعدني الإدلاء بشهادتي أمام لجنة قواعد مجلس النواب؛ دعمًا لتعديلي لإلغاء قانون قيصر في قانون تفويض الدفاع الوطني”، مضيفاً: “حان الوقت لإعطاء سوريا فرصة، وآمل بأن توافق اللجنة على تعديلي”.

وكان ويلسون أعلن في منشور مماثل الشهر الماضي، أن الوقت حان لإلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا بالكامل، باعتباره أولوية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأصدر الرئيس ترامب في نهاية شهر حزيران الماضي أمراً تنفيذياً بإنهاء برنامج العقوبات المفروض على سوريا، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس بشار الأسد وعدد من معاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان.

وعقب ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه سيجري دراسة إمكانية التعليق الكامل المحتمل لقانون قيصر، وذلك في إطار مراجعة شاملة للسياسة الأميركية تجاه سوريا.”