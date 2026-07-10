باراك: نهنئ سوريا على استعادة حقوقها وامتيازاتها بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

واشنطن-سانا

هنأ المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا والعراق ‌‏‌‏توماس باراك اليوم الجمعة، سوريا على استعادة حقوقها وامتيازاتها بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.وفي تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” لفت باراك، إلى أن هذه المحطة المهمة تعكس التقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة السورية والتزامها بالتفاعل المسؤول مع المجتمع الدولي.

وكان المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اعتمد أمس، قراراً يقضي بإعادة حقوق سوريا وامتيازاتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في خطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي بالتحول الذي شهدته سوريا، وبجهود مؤسساتها في تنفيذ التزاماتها وتعاونها البنّاء مع الأمانة الفنية في معالجة إرث البرنامج الكيميائي العائد إلى حقبة النظام البائد.

وفي 21 نيسان 2021، قررت الدول الأطراف في المنظمة تعليق بعض حقوق عضوية سوريا، بعد أن أثبتت المنظمة استخدام النظام البائد الأسلحة الكيميائية في هجمات وقعت في بلدة اللطامنة بمحافظة حماة في آذار 2017، وفي مدينة سراقب بمحافظة إدلب في شباط 2018.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تنفيذ قوات النظام البائد 217 هجوماً بالأسلحة الكيميائية منذ عام 2011، أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف، وكان أبرزها هجوم الغوطة الشرقية ومعضمية الشام في 21 آب 2013 الذي أودى بحياة أكثر من 1400 شخص، بينهم مئات الأطفال والنساء، وأصاب أكثر من 10 آلاف آخرين.

وعقب مجزرة الغوطة انضم النظام البائد إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أيلول 2013، وفي الشهر نفسه تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2118، الذي أدان استخدام الأسلحة الكيمائية وأيد قرار المجلس التنفيذي لمنظمة الحظر الذي يشمل تدابير خاصة للتدمير العاجل لبرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا والتحقق الصارم من ذلك.

وشكلت منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، والأمم المتحدة، بعثة تفتيش مشتركة عن الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأعلنت انتهاء مهمة البعثة في 19 آب 2014، بعد تدميرها مخزون نظام البائد من الأسلحة الكيميائية.

إلا أن تحقيقات لاحقة أجرتها المنظمة وآليات التحقيق الدولية أظهرت أن النظام البائد لم يعلن كامل برنامجه الكيميائي، واستمر لاحقاً في استخدام غازي الكلور والسارين في هجمات استهدفت مناطق عدة في سوريا.