أعضاء في الكونغرس الأمريكي يطالبون إسرائيل بوقف الأعمال العدائية على سوريا فوراً

واشنطن- سانا

دعا أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي إسرائيل إلى وقف أعمالها العدائية ضد سوريا فوراً، مؤكدين أن استمرار هذه الاعتداءات يعرقل جهود تحقيق الاستقرار.

وأوضح بيان مشترك صدر عن السيناتور الديمقراطية جين شاهين، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، والسيناتور الجمهورية جوني إرنست، وعضو مجلس النواب جو ويلسون، أنهم عادوا مؤخراً من زيارة إلى سوريا التقوا خلالها الرئيس أحمد الشرع وعدداً من الوزراء وممثلين عن مختلف المكونات الاجتماعية والدينية، حيث لمسوا “رسالة واضحة بأن سوريا تحتاج إلى فرصة للنجاح وتجاوز أكثر من أربعة عشر عاماً من الصراع”.

وأشاروا في البيان إلى أن “الضربات الإسرائيلية المزعزعة للاستقرار التي استهدفت دمشق الليلة الماضية تجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة”، لافتين إلى ضرورة وقف هذه الاعتداءات فوراً.

وأضاف البيان: “نشيد بالقرار الجريء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا، وندعو إسرائيل إلى اغتنام الفرصة ووقف الأعمال العدائية حتى يتمكن السوريون، بالتعاون مع المبعوث الخاص باراك، من متابعة التقدم المحرز”