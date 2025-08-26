الأردن: التوغل الإسرائيلي في سوريا خرق للقانون الدولي واعتداء على سيادتها

عمان-سانا

أدانت وزارة الخارجية الأردنية اليوم توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكدة أنه خرق للقانون الدولي وتصعيد خطير يهدد استقرار سوريا وسيادتها وأمنها.

وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في تصريح له على ضرورة وقف إسرائيل هذه الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، التي تُعدّ انتهاكاً صارخاً لاتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام ١٩٧٤، واعتداءً على سيادة دولة عربية في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة.

وجدّد القضاة التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، مشدّداً على أن أمن سوريا واستقرارها يُعدّ ركيزةً لاستقرار المنطقة.

ودعا القضاة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتصعيدها الخطير في المنطقة، والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية.