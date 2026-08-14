مبادرة لزراعة القوقعة (الحلزون) للأطفال في مشفى النور ببلدة بابسقا بريف إدلب الشمالي تاريخ النشر: 2026/08/14 7:19 مساءً اخر تحديث: 2026/08/14 7:19 مساءً قائمة الصور 1/3 وزارة الداخلية: ضبط مستودع يحتوي على أسلحة متنوعة لتنظيم قسد في مدينة دير حافر ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات بالقرب من جسر الشيوخ في منطقة جرابلس شرق حلب لقطات من حضور الرئيس أحمد الشرع حفل افتتاح صالة الفيحاء الرياضية بدمشق مستشفى حلب الجامعي يواصل تحديث بنيته التحتية وتطوير خدماته الطبية المقدمة للأهالي من القطايف إلى المشبك.. حلويات وأطعمة تحيي أجواء الشهر الكريم في سوق الجزماتية وسط حي الميدان الدمشقي الشهير صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إدلبزراعة القوقعة (الحلزون)مشفى النور مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الشركة السورية للبترول: إزالة الحراقات البدائية في دير الزور بالكامل أغسطس 14, 2026 أغسطس 14, 2026 معرض دمشق الدولي الـ 63.. منصة لتحريك التجارة والاستثمار وبناء الشراكات الاقتصادية أغسطس 14, 2026 أغسطس 14, 2026 إنقاذ طفل وشاب إثر حادثتي غرق في نهر الفرات بالرقة والبحث عن طفل آخر أغسطس 14, 2026 أغسطس 14, 2026 ”وول ستريت” تفتح مرتفعة وسط تقييمات التوتر في الشرق الأوسط أغسطس 14, 2026 أغسطس 14, 2026