افتتاح المكتب القنصلي في حماة بحضور المحافظ ومدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية

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حركة شبه متوقفة في عدد من الأحياء المتاخمة لحيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب
صور للسوق الشعبي بحي العوجة في بلدة الجديدات بريف الرقة الشرقي
من حفل العشاء الرسمي الذي أقامه الرئيس الشرع أمس الاثنين على شرف الرئيس الفرنسي
مشاهد لرتل قوات سوريا الديمقراطية وهو يغادر حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب باتجاه شرق الفرات تحت إشراف وزارة الدفاع
مع ازدياد الازدحام بالأسواق ليلاً.. تكثّف قوى الأمن الداخلي انتشارها في معرة النعمان بريف إدلب
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