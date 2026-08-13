افتتاح المكتب القنصلي في حماة بحضور المحافظ ومدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية تاريخ النشر: 2026/08/13 10:08 مساءً اخر تحديث: 2026/08/13 10:08 مساءً قائمة الصور 1/7 حركة شبه متوقفة في عدد من الأحياء المتاخمة لحيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب صور للسوق الشعبي بحي العوجة في بلدة الجديدات بريف الرقة الشرقي من حفل العشاء الرسمي الذي أقامه الرئيس الشرع أمس الاثنين على شرف الرئيس الفرنسي مشاهد لرتل قوات سوريا الديمقراطية وهو يغادر حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب باتجاه شرق الفرات تحت إشراف وزارة الدفاع مع ازدياد الازدحام بالأسواق ليلاً.. تكثّف قوى الأمن الداخلي انتشارها في معرة النعمان بريف إدلب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:عبد الرحمن السهيانمحافظ حماةمحمد العمرمدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربينوزارة الخارجية والمغتربين السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الأمم المتحدة تطالب بوقف اعتداءات المستوطنين وحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية أغسطس 13, 2026 أغسطس 13, 2026 بحث تعزيز التعاون التنموي بين محافظة ريف دمشق ومؤسسة ” GIZ” الألمانية أغسطس 13, 2026 أغسطس 13, 2026 مقتل 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين جراء حريق بمركز تجاري بالعاصمة المصرية أغسطس 13, 2026 أغسطس 13, 2026 فيران توريس إلى باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون يورو أغسطس 13, 2026 أغسطس 13, 2026