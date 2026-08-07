وزارة الثقافة تنظم جولة للأدباء والشعراء المشاركين في مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي تاريخ النشر: 2026/08/07 7:10 مساءً اخر تحديث: 2026/08/07 7:10 مساءً قائمة الصور 1/6 لقطات جوية لقرية “الشيوخ تحتاني” في ناحية الشيوخ بريف حلب الشرقي عرض عسكري لقوات وزارة الدفاع في مدينة دوما بريف دمشق بمناسبة ذكرى النصر والتحرير جرائم النظام البائد لا تقتل الحلم.. مشاهد من حجم الدمار في مدينة الحجر الأسود بريف دمشق جولات رقابية لمديرية التجارة الداخلية في حماة على محال الألبسة والحلويات مع حلول عيد الأضحى أجواء رمضانية مميزة يعيشها أبناء الجالية السورية في العاصمة النمساوية فيينا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:ريف دمشقمهرجان دمشق الدولي للشعر العربيوزارة الثقافة السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك إدانات عربية للاعتداء الإيراني على ناقلة إماراتية أغسطس 8, 2026 أغسطس 8, 2026 اليوم الدولي للشعوب الأصلية.. حقوق مهددة وتراث حي أغسطس 8, 2026 أغسطس 8, 2026 مضيق هرمز.. تقدم في المحادثات وسط اشتراطات إيرانية لإعادة الملاحة أغسطس 8, 2026 أغسطس 8, 2026 العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا لتهديد أمن دول الجوار أغسطس 8, 2026 أغسطس 8, 2026