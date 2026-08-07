وزارة الثقافة تنظم جولة للأدباء والشعراء المشاركين في مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي

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لقطات جوية لقرية “الشيوخ تحتاني” في ناحية الشيوخ بريف حلب الشرقي
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