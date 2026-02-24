أزهار شجر اللوز في قرية الزعينية بريف جسر الشغور في محافظة إدلب

كرنفال لفوج مار أفرام السرياني البطريركي الكشفي في باب توما بمناسبة عيد الميلاد بدمشق
افتتاح سوق ميلادي في كنيسة رقاد السيدة بطرطوس بمناسبة أعياد الميلاد
تصريح مدير الطوارىء في اللاذقية حول جهود إطفاء الحرائق في ريف المحافظة
مظاهرة حاشدة في اللاذقية دعماً للجيش العربي السوري وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية
خسف أرضي جانب دوار الادخار غرب مدينة الرقة نتيجة انهيار نفق حفره تنظيم قسد
