لقطات من سباق «صمود دمشق»، ضمن منافسات الدوري الثامن للخيول العربية الأصيلة بالديماس

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تشييع عدد من شهداء الجيش السوري الذين ارتقوا أثناء أداء واجبهم الوطني في الجزيرة السورية
أهالي بلدة قبتان الجبل في حلب يتجمعون في الساحة الرئيسية للبلدة لإحياء ذكرى تحريرها
لحظة دخول طلائع الجيش العربي السوري إلى منطقة غرب الفرات بدءاً من مدينة دير حافر
انطلاق العرض الوطني لجمال الخيول العربية غداً في الديماس
جهود كبيرة يبذلها عمال مجلس مدينة اللاذقية لإصلاح وإعادة تأهيل عدد من الطرقات داخل المدينة
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