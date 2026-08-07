لقطات من سباق «صمود دمشق»، ضمن منافسات الدوري الثامن للخيول العربية الأصيلة بالديماس تاريخ النشر: 2026/08/07 2:44 مساءً اخر تحديث: 2026/08/07 2:44 مساءً قائمة الصور 1/6 تشييع عدد من شهداء الجيش السوري الذين ارتقوا أثناء أداء واجبهم الوطني في الجزيرة السورية أهالي بلدة قبتان الجبل في حلب يتجمعون في الساحة الرئيسية للبلدة لإحياء ذكرى تحريرها لحظة دخول طلائع الجيش العربي السوري إلى منطقة غرب الفرات بدءاً من مدينة دير حافر انطلاق العرض الوطني لجمال الخيول العربية غداً في الديماس جهود كبيرة يبذلها عمال مجلس مدينة اللاذقية لإصلاح وإعادة تأهيل عدد من الطرقات داخل المدينة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الدوري الثامن للخيول العربية الأصيلةالديماسريف دمشقسباق صمود دمشق مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك اليوم الدولي للشعوب الأصلية.. حقوق مهددة وتراث حي أغسطس 8, 2026 أغسطس 8, 2026 مضيق هرمز.. تقدم في المحادثات وسط اشتراطات إيرانية لإعادة الملاحة أغسطس 8, 2026 أغسطس 8, 2026 العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا لتهديد أمن دول الجوار أغسطس 8, 2026 أغسطس 8, 2026 سوريا تدين الاعتداء الإيراني على ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز أغسطس 8, 2026 أغسطس 8, 2026