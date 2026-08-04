افتتاح معمل شركة الفراء المتحدة في مدينة عدرا الصناعية بشراكة سورية صينية

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المرسوم الرئاسي الخاص بأسماء أعضاء مجلس الشعب السوري الجديد
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