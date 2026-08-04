افتتاح معمل شركة الفراء المتحدة في مدينة عدرا الصناعية بشراكة سورية صينية تاريخ النشر: 2026/08/04 7:35 مساءً اخر تحديث: 2026/08/04 7:35 مساءً قائمة الصور 1/7 المرسوم الرئاسي الخاص بأسماء أعضاء مجلس الشعب السوري الجديد الصين تنجز أول غوص مأهول تحت جليد القطب الشمالي ضمن بعثة علمية تاريخية “نادي السوريين في فرنسا” ينظم فعالية اجتماعية واقتصادية في العاصمة باريس بين ركام الأمس والأمل بإعادة البناء.. حرستا والدمار الذي لحق بها جراء قصف النظام البائد من احتفالات أهالي إدلب في الذكرى الـ 15 لانطلاق الثورة السورية في ساحة السبع بحرات صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اخبار سورياالصينشركة الفراء المتحدةعدرا الصناعية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الرئيس الشرع يستقبل مظلوم عبدي في قصر الشعب بدمشق أغسطس 4, 2026 أغسطس 4, 2026 أمن الحدود.. كيف رسخت سوريا دورها الجديد في حماية الاستقرار الإقليمي؟ أغسطس 4, 2026 أغسطس 4, 2026 نادي الأسير: 630 حالة اعتقال في الضفة الغربية خلال تموز الماضي أغسطس 4, 2026 أغسطس 4, 2026 انطلاق “ثلاثية مشهداني الصناعية” غداً بمشاركة أكثر من 300 علامة تجارية أغسطس 4, 2026 أغسطس 4, 2026