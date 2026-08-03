لقطات من استقبال الرئيس الشرع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في قصر الشعب بدمشق تاريخ النشر: 2026/08/03 1:45 مساءً اخر تحديث: 2026/08/04 12:23 مساءً قائمة الصور 1/5 فيدان: استقرار سوريا يعني استقرار تركيا والمباحثات تناولت ملف قسد الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بإحداث الشركة السورية للكهرباء الرئيس الشرع يستقبل وفد رجال أعمال سوريين مقيمين في الصين منحة يابانية بقيمة 5.37 ملايين دولار لدعم العودة المستدامة وإعادة الاندماج في سوريا لقطات تظهر جمال الثلوج في بلدة صلنفة بمحافظة اللاذقية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:أحمد الشرعإقليم كردستان العراقالرئيس السوريسوريانيجرفان بارزاني مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك استطلاع: الناخبون الأمريكيون يفضلون الديمقراطيين لإدارة الاقتصاد أغسطس 4, 2026 أغسطس 4, 2026 موانئ دبي العالمية تُنشئ مجمعاً صناعياً في كينيا أغسطس 4, 2026 أغسطس 4, 2026 فيضانات سريلانكا تودي بحياة خمسة أشخاص أغسطس 4, 2026 أغسطس 4, 2026 غواتيمالا تصدر إنذار “خطر” بعد ثوران بركان فويغو أغسطس 4, 2026 أغسطس 4, 2026