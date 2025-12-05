أهالي حمص يحتفلون في ساحة الساعة وسط المدينة بمناسبة ذكرى النصر والتحرير

استمرار عمليات التسوية لعناصر النظام البائد في جميع المحافظات.. الصور من أمام أحد مراكز التسوية في محافظة حماة
“ربيع حماة” يحتفي بزواره.. مهرجان يجمع الفرح والتسوق في مشهد واحد
مديرية صحة حلب تفتتح مركز الفردوس الصحي في منطقة المعادي
السيارة التي تم استهدافها على طريق مطار حلب الدولي بطيران مسير
الوزير الشيباني يستقبل نظيره الأردني
