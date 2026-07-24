بحضور الرئيس أحمد الشرع.. انطلاق حفل افتتاح بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة تاريخ النشر: 2026/07/24 8:51 مساءً اخر تحديث: 2026/07/24 8:51 مساءً قائمة الصور 1/3 وزير الطاقة يطلع على واقع العمل في محطة الزارة الحرارية لتوليد الكهرباء بمحافظة حماة تجربة ثقافية متكاملة يقدّمها جناح المملكة العربية السعودية لزوار معرض دمشق الدولي للكتاب بحضور محافظ إدلب…فعالية لشرح واقع المناطق المحررة حديثاً في المحافظة بالدموع والدعاء.. مشاعر حجاج بيت الله الحرام عند رؤيتهم الكعبة المشرفة لأول مرة وزير الزراعة ومحافظ إدلب يشاركان بحملة التشجير “معاً لنعيد إدلب خضراء” في مدينة سراقب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الديماسالرئيس أحمد الشرعبطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلةنادي الفروسية المركزي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 3 بحضور الرئيس أحمد الشرع.. انطلاق حفل افتتاح بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة يوليو 24, 2026 يوليو 24, 2026 بحضور الرئيس أحمد الشرع.. انطلاق بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة يوليو 24, 2026 يوليو 24, 2026 الطوارئ تحذر من استمرار اضطراب البحر وتدعو للالتزام بإجراءات السلامة يوليو 24, 2026 يوليو 24, 2026 منتخب سوريا للناشئات يتأهل إلى المباراة النهائية من بطولة اتحاد غرب آسيا يوليو 24, 2026 يوليو 24, 2026