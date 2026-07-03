أهالي قرية الهجة بريف القنيطرة يشيعون المحامي عيد محمد الذي قُتل في تفجير إرهابي بدمشق تاريخ النشر: 2026/07/03 3:44 مساءً اخر تحديث: 2026/07/03 3:44 مساءً قائمة الصور 1/7 إزالة نحو 1800متر مكعب من الأنقاض في قريتَي الزارة والحصرجية بريف حمص إعلان نتائج الحزمة الثانية من تقارير تقييم الأضرار والاحتياجات في عدة قطاعات بمحافظة حمص وفد دولي يختتم زيارة إلى سوريا اطلع خلالها على احتياجات المناطق المتضررة “المزة في عيون الزمن”… حكاية حيّ دمشقي يحفظ ذاكرته افتتاح معرض “بصمة وأثر” في اللاذقية بمشاركة أكثر من 40 حرفياً وحرفية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:القنيطرةالمحامي عيد محمددمشق مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك البحرين تدين التفجير الإرهابي في دمشق وتؤكد وقوفها إلى جانب سوريا يوليو 3, 2026 يوليو 3, 2026 وزير التنمية الإدارية يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آفاق التعاون يوليو 3, 2026 يوليو 3, 2026 7 أهالي قرية الهجة بريف القنيطرة يشيعون المحامي عيد محمد الذي قُتل في تفجير إرهابي بدمشق يوليو 3, 2026 يوليو 3, 2026 الخارجية الفلسطينية تدين التفجير الإرهابي في دمشق وتؤكد دعمها لأمن واستقرار سوريا يوليو 3, 2026 يوليو 3, 2026