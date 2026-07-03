أهالي قرية الهجة بريف القنيطرة يشيعون المحامي عيد محمد الذي قُتل في تفجير إرهابي بدمشق

قائمة الصور 1/7
إزالة نحو 1800متر مكعب من الأنقاض في قريتَي الزارة والحصرجية بريف حمص
إعلان نتائج الحزمة الثانية من تقارير تقييم الأضرار والاحتياجات في عدة قطاعات بمحافظة حمص
وفد دولي يختتم زيارة إلى سوريا اطلع خلالها على احتياجات المناطق المتضررة
“المزة في عيون الزمن”… حكاية حيّ دمشقي يحفظ ذاكرته
افتتاح معرض “بصمة وأثر” في اللاذقية بمشاركة أكثر من 40 حرفياً وحرفية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك