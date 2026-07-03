جانب من المقتنيات في متحف جيرود للتراث الشعبي الذي يوثق الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالقلمون تاريخ النشر: 2026/07/03 10:46 صباحًا اخر تحديث: 2026/07/03 10:46 صباحًا قائمة الصور 1/9 فرق الإطفاء والدفاع المدني تعمل على إخماده الحريق بين حيي الجميلية والسبيل بمدينة حلب مدينة حماة بعد التحرير… أمطار الخير والأمل بالأمان والاستقرار أهالي حماة ينظمون مسير الوفاء باتجاه ساحة العاصي، إحياء لذكرى شهداء مجزرة جمعة أطفال الحرية وزارة الداخلية تفعّل فرع شرطة النجدة في محافظة إدلب لتقديم العون والمساعدة للأهالي جولة لعناصر الرقابة التموينية على الأسواق الشعبية ومحلات اللحوم في طرطوس.. وإغلاق عدد من المحال المخالفة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:القلمونمتحف جيرود مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك القبض على أحد أبرز مروجي المخدرات في نصيب بدرعا يوليو 3, 2026 يوليو 3, 2026 بمشاركة عربية وأوروبية.. مؤتمر طبي في دمشق يبحث أحدث مستجدات طب العيون يوليو 3, 2026 يوليو 3, 2026 البحرين تدين التفجير الإرهابي في دمشق وتؤكد وقوفها إلى جانب سوريا يوليو 3, 2026 يوليو 3, 2026 وزير التنمية الإدارية يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آفاق التعاون يوليو 3, 2026 يوليو 3, 2026