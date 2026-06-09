بدء أعمال التزفيت ضمن مشروع “صفر حفرة” في مدينة الباب بريف حلب الشرقي تاريخ النشر: 2026/06/09 11:14 صباحًا اخر تحديث: 2026/06/09 11:14 صباحًا قائمة الصور 1/5 حركة تجارية جيدة في سوق بلدة سرمين بإدلب مع بداية شهر رمضان المبارك كوادر من حماة يوزّعون الأعلام على الأطفال احتفالاً بالذكرى الـ 15 لانطلاقة الثورة السورية مديرية التربية والتعليم في إدلب تنظم مبادرة “سوريا تجمعنا” في مدرسة الريادة بإدلب من احتفالات أهالي إدلب في الذكرى الـ 15 لانطلاق الثورة السورية في ساحة السبع بحرات إعادة تأهيل 7 مدارس في حلب وافتتاحها رسمياً بدعم من جمعية مداد المعرفة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حلبمشروع "صفر حفرة" مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الليلة في حلب.. صراع الوصافة والأفضليّة يشتعل بين الأهلي وحمص الفداء بـ فاينال 6 لسلة الرجال يونيو 9, 2026 يونيو 9, 2026 بالورود والتسهيلات.. استقبال الحجاج السوريين عبر منفذ نصيب الحدوي يونيو 9, 2026 يونيو 9, 2026 5 بدء أعمال التزفيت ضمن مشروع “صفر حفرة” في مدينة الباب بريف حلب الشرقي يونيو 9, 2026 يونيو 9, 2026 سباق تسلح جديد… الإنفاق النووي العالمي يقفز إلى 119 مليار دولار في 2025 يونيو 9, 2026 يونيو 9, 2026