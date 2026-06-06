لقطات لحاجز المتونة على المدخل الشمالي لمدينة السويداء تاريخ النشر: 2026/06/06 9:15 صباحًا اخر تحديث: 2026/06/06 9:16 صباحًا قائمة الصور 1/2 التحضيرات الأخيرة لانطلاق حفل الافتتاح الرسمي لقلعة حلب تزامناً مع يوم السياحة العالمي لقطات لانتشار عناصر الأمن العام في ساحة العاصي بحماة لتأمين الأهالي أثناء الاحتفال بالذكرى الـ 14 للثورة السورية جولة لمديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في مدينة التل بريف دمشق لقطات من فعالية إحياء ذكرى مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد في الغوطة الشرقية وصول قافلة محروقات إلى بصرى الشام بريف درعا تمهيداً لإدخالها إلى السويداء صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:السويداءحاجز المتونة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مقتل فلسطيني في قطاع غزة وإصابة آخر خلال اقتحام بلدة قرب القدس في الضفة الغربية يونيو 6, 2026 يونيو 6, 2026 2 لقطات لحاجز المتونة على المدخل الشمالي لمدينة السويداء يونيو 6, 2026 يونيو 6, 2026 3 الأمن الداخلي والكوادر الطبية تنتشر على حاجز المتونة بريف السويداء لتأمين خروج طلاب الثانوية يونيو 6, 2026 يونيو 6, 2026 الكونغو الديمقراطية تحذر من تسارع انتشار فيروس إيبولا يونيو 6, 2026 يونيو 6, 2026