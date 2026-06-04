استمرار أعمال تأهيل طريق السقيلبية -القرقور والذي يُعد شرياناً حيوياً لمنطقة الغاب في ريف حماة تاريخ النشر: 2026/06/04 8:17 مساءً اخر تحديث: 2026/06/04 8:17 مساءً قائمة الصور 1/3 من امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلة التعليم الأساسي في محافظة إدلب فريق تطوعي في حماة ينفذ نشاطاً ترفيهياً للأطفال في حديقة الثورة بمناسبة عيد الفطر المبارك أهالي حماة يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الأعلى الكبير وسط المدينة إنارة شجرة الميلاد في مدينة السقيلبية بريف حماة الغربي ضمن حملة “نبضنا واحد”… أطباء سوريون يجرون عملية جراحية نوعية في مستشفى إدلب الجراحي لمريض يُعاني من حالة نادرة في الجهاز الهضمي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:تأهيل طريق السقيلبيةحماة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 3 استمرار أعمال تأهيل طريق السقيلبية -القرقور والذي يُعد شرياناً حيوياً لمنطقة الغاب في ريف حماة يونيو 4, 2026 يونيو 4, 2026 محافظ حلب يتابع في إعزاز واقع الخدمات وسبل معالجة التحديات فيها يونيو 4, 2026 يونيو 4, 2026 دائرة زراعة القطيفة تنظم فعالية لقطاف الوردة الشامية وتقطيرها في بلدة معلولا بريف دمشق يونيو 4, 2026 يونيو 4, 2026 بهدف تحسين حركة السير.. إعادة تأهيل طريق حيوي يربط تلبيسة في ريف حمص بالمناطق المجاورة يونيو 4, 2026 يونيو 4, 2026