من انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي أمام المراكز الامتحانية في مدينة حماة

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وصول باخرة ثانية محملة بـ 100 ألف طن من النفط الخام إلى مصب الشركة السورية للنفط في مدينة بانياس
قوى الأمن الداخلي وقوى UNIT A1 تستعد لدخول حي الأشرفية في مدينة حلب.
وصول فرق الدفاع المدني إلى ساحة العاصي في حماة للمشاركة في الاحتفال بذكرى تحرير المدينة
قوى الأمن الداخلي تتدخل لفض مشاجرة في مدينة الحراك بريف درعا
ثلاثة أنفاق حفرها تنظيم قسد في حي الشيخ مقصود لاستخدامها بتنفيذ اعتداءاته على الأحياء السكنية
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