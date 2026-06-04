من انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي أمام المراكز الامتحانية في مدينة حماة تاريخ النشر: 2026/06/04 10:28 صباحًا اخر تحديث: 2026/06/04 10:28 صباحًا قائمة الصور 1/4 وصول باخرة ثانية محملة بـ 100 ألف طن من النفط الخام إلى مصب الشركة السورية للنفط في مدينة بانياس قوى الأمن الداخلي وقوى UNIT A1 تستعد لدخول حي الأشرفية في مدينة حلب. وصول فرق الدفاع المدني إلى ساحة العاصي في حماة للمشاركة في الاحتفال بذكرى تحرير المدينة قوى الأمن الداخلي تتدخل لفض مشاجرة في مدينة الحراك بريف درعا ثلاثة أنفاق حفرها تنظيم قسد في حي الشيخ مقصود لاستخدامها بتنفيذ اعتداءاته على الأحياء السكنية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حماةقوى الأمن الداخلي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الصين توافق على إنشاء مركز ابتكار لصناعة الحوسبة الفضائية يونيو 4, 2026 يونيو 4, 2026 منتخب سوريا للرجال بكرة القدم يلتقي نظيره البيلاروسي غداً في مباراة دولية ودية يونيو 4, 2026 يونيو 4, 2026 وفد سوريا لدى الأمم المتحدة يهنئ الأعضاء الجدد بمجلس الأمن ويتطلع للتعاون لدعم السلم الدولي يونيو 4, 2026 يونيو 4, 2026 مباحثات سوريّة قطرية لتعزيز التعاون في الشأن الاجتماعي ودعم التعافي الاقتصادي يونيو 4, 2026 يونيو 4, 2026