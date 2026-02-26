أهالي اللطامنة في ريف حماة الشمالي ينصبون الخيام على أنقاض بيوتهم بعد عودتهم من مخيمات الشمال

وقفة لأهالي بلدة سلوك شمال الرقة تنديداً بانتهاكات قسد
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري ‏تعقد جلسة حوارية في ‏حماة
لليوم الـ 10 على التوالي فرق الإطفاء والدفاع المدني السوري تواصل إخماد الحرائق في جبل الزاهية بريف اللاذقية
اكتمال التحضيرات في الملعب البلدي بإدلب، لإقامة حفل تكريم نحو 1500 طالب وطالبة ممن حفظوا القرآن الكريم
الرئيس أحمد الشرع يلتقي وفداً من الجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية
