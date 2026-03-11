لقطات متنوعة من مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي تاريخ النشر: 2026/03/11 3:32 مساءً اخر تحديث: 2026/03/11 3:32 مساءً قائمة الصور 1/4 مديرية الزراعة في إدلب تطلق حملة تشجيرضمن مبادرة “لنعيد إدلب خضراء” بالتعاون مع الدفاع المدن أبناء الجالية السورية في قطر ينظمون احتفالاً بالذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا وصول المشاركين في “مسير التحرير” على الدراجات الهوائية إلى ريف حلب الغربي التجارة الداخلية تبدأ بإنشاء فرن جديد إلى جانب فرن الكرامة في اللاذقية معاون وزير الدفاع في المنطقة الشمالية يجري جولة تفقدية للقوات العسكرية التابعة للوزارة في مناطق شرق الفرات صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الرقةمدينة الطبقة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك سيدة سورية تنظم مبادرة لتوزيع وجبات إفطار للعائلات الأكثر احتياجاً في مدينة غازي عنتاب مارس 11, 2026 مارس 11, 2026 أسعار النفط ترتفع مجدداً مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط مارس 11, 2026 مارس 11, 2026 ورشة عمل في جامعة حمص للتعريف بعمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مارس 11, 2026 مارس 11, 2026 إلغاء الامتحان الوطني لخريجي الجامعات غير السورية في عدة اختصاصات مارس 11, 2026 مارس 11, 2026