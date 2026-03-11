لقطات متنوعة من مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي

قائمة الصور 1/4
مديرية الزراعة في إدلب تطلق حملة تشجيرضمن مبادرة “لنعيد إدلب خضراء” بالتعاون مع الدفاع المدن
أبناء الجالية السورية في قطر ينظمون احتفالاً بالذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا
وصول المشاركين في “مسير التحرير” على الدراجات الهوائية إلى ريف حلب الغربي
التجارة الداخلية تبدأ بإنشاء فرن جديد إلى جانب فرن الكرامة في اللاذقية
معاون وزير الدفاع في المنطقة الشمالية يجري جولة تفقدية للقوات العسكرية التابعة للوزارة في مناطق شرق الفرات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك