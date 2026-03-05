جامعة حماة مع منظمة الإغاثة الإنسانية التركية تقيم مأدبة إفطار جماعي لطلبة السكن الجامعي

قائمة الصور 1/5
من احتفالات الأهالي في حي القابون بدمشق بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
فريق من وزارة التربية والتعليم وعدد من المنظمات الدولية يطلعون على واقع المدارس في ريف حلب
وزير الإعلام حمزة المصطفى يلتقي مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية إبراهيم البواريد
أهالي مدينة التل في ريف دمشق ينظمون مظاهرة شعبية، دعماً لأهالي غزة وتنديداً بحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي
عدسة سانا توثق آثار الدمار في حي جورة الشياح بحمص بفعل آلة الإجرام للنظام البائد
