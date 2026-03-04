فرق الدفاع المدني السوري تقدم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين السوريين العائدين من لبنان

الرئيس اللبناني يؤكد تضامن بلاده مع الأردن في ظل الاعتداءات الإيرانية
إقامة أول صلاة عيد الفطر في الجامع الكبير في مدينة معرة النعمان بعد تحرير سوريا
فرق الدفاع المدني بالتعاون مع محافظة اللاذقية تواصل أعمال إزالة الأنقاض من قرية الكبينة
لقطات جوية للعرض الرسمي لعربات وزارة الداخلية بالهوية البصرية الجديدة
أجواء حماسية في مباراة جمعت تشرين وتفتناز
