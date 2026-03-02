لقطات جوية من منطقة كفر عمة في ريف حلب الغربي تاريخ النشر: 2026/03/02 12:26 مساءً اخر تحديث: 2026/03/02 12:26 مساءً قائمة الصور 1/6 انتشار كثيف لقوى الأمن الداخلي في مدينة اللاذقية لتأمين الأهالي وحماية الممتلكات العامة التجهيزات الأخيرة لإطلاق حملة “المحبة للحمامة” لتحسين الواقع الخدمي ببلدة الحمامة بريف إدلب وزير الخارجية يقيم مأدبة عشاء لسفراء الدول العربية المعتمدين لدى موسكو من أجواء الاحتفالات في ساحة الأمويين بدمشق بمناسبة مرور عام على تحرير سوريا فرق الدفاع المدني السوري تواصل عملها لإنقاذ الطفل الذي سقط في بئر قرب مدينة الطبقة بالرقة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حلبمنطقة كفر عمة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك استمرار أعمال تأهيل جسر الرشيد على نهر الفرات في مدينة الرقة مارس 2, 2026 مارس 2, 2026 علماء صينيون يستخدمون تحرير الجينات لتصحيح طفرات مرتبطة باضطرابات النمو العصبي مارس 2, 2026 مارس 2, 2026 5 سقوط بقايا صاروخ نتيجة القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران على إحدى محولات محطة العتيبة الصناعية مارس 2, 2026 مارس 2, 2026 مركز فلسطين لدراسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 525 فلسطينياً في الضفة الشهر الماضي مارس 2, 2026 مارس 2, 2026