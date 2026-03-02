لقطات جوية من منطقة كفر عمة في ريف حلب الغربي

قائمة الصور 1/6
انتشار كثيف لقوى الأمن الداخلي في مدينة اللاذقية لتأمين الأهالي وحماية الممتلكات العامة
التجهيزات الأخيرة لإطلاق حملة “المحبة للحمامة” لتحسين الواقع الخدمي ببلدة الحمامة بريف إدلب
وزير الخارجية يقيم مأدبة عشاء لسفراء الدول العربية المعتمدين لدى موسكو
من أجواء الاحتفالات في ساحة الأمويين بدمشق بمناسبة مرور عام على تحرير سوريا
فرق الدفاع المدني السوري تواصل عملها لإنقاذ الطفل الذي سقط في بئر قرب مدينة الطبقة بالرقة
