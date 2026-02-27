فرق الدفاع المدني السوري تواصل البحث عن الطفل المفقود في مجرى نهر بردى بمنطقة الهامة

قائمة الصور 1/3
مدرج بصرى الأثري في درعا بوابة أسرار الشرق وسحر الماضي العتيق
بدء وصول الوفود المشاركة في حملة “وفاء لكفرنبل” جنوب إدلب
دخول قوى الأمن الداخلي ووحدات A1 إلى مدينة دير حافر بريف حلب لضبط الأمن والاستقرار
مدنيون من دير حافر يصلون مناطق آمنة تحت سيطرة الدولة السورية بعد عبورهم طرقاً خطرة
اختتام برنامج “الرياضة من أجل السلام” في عمّان بمشاركة ممثلين من وزارة الرياضة في سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك