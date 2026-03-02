وحدات من الجيش العربي السوري في حلب توزع التمر والمياه على الصائمين

قائمة الصور 1/2
الأمن العام في قسم العزيزية بحلب تلقي القبض على مروجي حشيش ومخدرات في المنطقة
عناصر شرطة المرور في مدينة أعزاز يواصلون عملهم خلال العاصفة الثلجية لضمان السلامة المرورية
أجواء المطر في مدينة حماة
لقطات جوية للملعب البلدي بعد إطلاق فعاليات حملة “الوفاء لإدلب”
أهالي حمص يحتفلون في ساحة الساعة وسط المدينة بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك