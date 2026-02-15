من أجواء معرض دمشق الدولي للكتاب بدورته الاستثنائية

قائمة الصور 1/8
معرض التراث الإعلامي يحتضن 30 صورة أرشيفية خاصة بوكالة سانا وأهم معداتها عبر السنوات
لقطات ليلية ممزوجة بالفرح والأمل من أرض مدينة المعارض
صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة باب الهوى القديمة بريف إدلب الشمالي
بهدف تعزيز الأمن والاستقرار.. قائد شرطة محافظة إدلب المقدم ماهر هلال يفتتح قسماً جديداً للشرطة في بلدة بداما بريف إدلب الغربي
استمرار عودة العائلات المهجرة من مخيمات شمال سوريا إلى قراهم وبلداتهم.
