من أجواء معرض دمشق الدولي للكتاب بدورته الاستثنائية تاريخ النشر: 2026/02/15 7:22 مساءً اخر تحديث: 2026/02/15 7:22 مساءً قائمة الصور 1/8 معرض التراث الإعلامي يحتضن 30 صورة أرشيفية خاصة بوكالة سانا وأهم معداتها عبر السنوات لقطات ليلية ممزوجة بالفرح والأمل من أرض مدينة المعارض صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة باب الهوى القديمة بريف إدلب الشمالي بهدف تعزيز الأمن والاستقرار.. قائد شرطة محافظة إدلب المقدم ماهر هلال يفتتح قسماً جديداً للشرطة في بلدة بداما بريف إدلب الغربي استمرار عودة العائلات المهجرة من مخيمات شمال سوريا إلى قراهم وبلداتهم. صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:معرض دمشق الدولي للكتاب مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مفوضية اللاجئين تطّلع على أعمال تأهيل مركز التنمية الريفية بريف درعا واحتياجات الوافدين فبراير 16, 2026 فبراير 16, 2026 مكرمون في اختتام معرض الكتاب: التكريم علامة على انتقال سوريا من الديكتاتورية إلى رحاب الحرية فبراير 16, 2026 فبراير 17, 2026 “المعرض جسّد معاني سوريا الحقيقية” تصريح وزير الثقافة لـ سانا في ختام معرض دمشق الدولي للكتا فبراير 16, 2026 فبراير 16, 2026 السورية للبترول لـ سانا: معدل التعبئة 170 ألف أسطوانة غاز يومياً وتعزيز المخزون بناقلات جديدة فبراير 16, 2026 فبراير 16, 2026