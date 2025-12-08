عرض عسكري لقوات وزارة الدفاع في مسرابا بريف دمشق

حشود شعبية في ساحة الأمويين بدمشق تترقب كلمة الرئيس الشرع في نيويورك
حملة لإزالة الإشغالات من عدة أحياء في حلب ونقلها إلى أسواق داخلية تم إحداثها من قبل مجلس المدينة
أول عملية تبادل للأسرى بين مديرية الأمن الداخلي في حلب وقوات سوريا الديمقراطية.. إطلاق سراح نحو 250 أسيراً من الطرفين
بدء توافد الأهالي إلى ساحة العاصي في حماة للاحتفال بمناسبة مرور عام على تحرير المدينة
مواطنون من مختلف المحافظات ينظمون وقفة في بلدة بيت جن تنديداً بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
