التحضيرات الأخيرة لانطلاق حفل الافتتاح الرسمي لقلعة حلب تزامناً مع يوم السياحة العالمي

قائمة الصور 1/6
الشركة العامة للكهرباء باللاذقية تبدأ مشروع إنارة شارع 8 آذار بخط معفى من التقنين
ضمن حملة حماة تنبض من جديد… إعادة تأهيل سور المنصف الحديدي في مدخل حماة الجنوبي
جولة محافظ إدلب في بلدات كفرنبل وحاس وكفروما للاطلاع على الواقع الخدمي فيها
وصول أول باخرة محملة بـ 28500 طن من القمح إلى ميناء طرطوس بعد زوال النظام البائد
معرض التراث الإعلامي يحتضن 30 صورة أرشيفية خاصة بوكالة سانا وأهم معداتها عبر السنوات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك