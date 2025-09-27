الرئيس أحمد الشرع أثناء مشاركته في حملة “الوفاء لإدلب” منذ دقيقتان قائمة الصور 1/3 أسواق حمص القديمة … مقصد للزوار ومركز اقتصادي للمدينة جبل الأكراد باللاذقية يستعيد نشاطه الزراعي مع عودة الأهالي للقرى المحررة الحفاظ على المهن التراثية من الاندثار وتسويقها ضمن دورات تدريبية في حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية فرق الرقابة التموينية تكثف جولاتها على أسواق مدينة حلب لضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار، مع اقتراب عيد الفطر المبارك مشاهد من قمة جبل قاسيون للعرض البصري بطائرات الدرون، احتفالاً بإطلاق الهوية البصرية الجديدة لسوريا الوسوم:أحمد الشرعحملة "الوفاء لإدلب" مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 3 الرئيس أحمد الشرع أثناء مشاركته في حملة “الوفاء لإدلب” منذ دقيقتان 6 أجواء احتفالية في حملة “الوفاء لإدلب” منذ 5 دقائق الرئيس الشرع: وحدة الشعب السوري واجب لا مفرّ منه وهي أساس لإعادة بناء سوريا الجديدة منذ 7 دقائق الشيخ ليث البلعوس: إدلب عنوان لتاريخ عظيم، وهي من علمتنا أن الكرامة لا تشترى ولا تباع منذ 16 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: