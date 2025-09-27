الرئيس أحمد الشرع أثناء مشاركته في حملة “الوفاء لإدلب”

أسواق حمص القديمة … مقصد للزوار ومركز اقتصادي للمدينة
جبل الأكراد باللاذقية يستعيد نشاطه الزراعي مع عودة الأهالي للقرى المحررة
الحفاظ على المهن التراثية من الاندثار وتسويقها ضمن دورات تدريبية في حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية
فرق الرقابة التموينية تكثف جولاتها على أسواق مدينة حلب لضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار، مع اقتراب عيد الفطر المبارك
مشاهد من قمة جبل قاسيون للعرض البصري بطائرات الدرون، احتفالاً بإطلاق الهوية البصرية الجديدة لسوريا
