من فعالية "وجهتك الأكاديمية" في جامعة الفرات بدير الزور منذ 7 دقائق قائمة الصور 1/3 وفد تركي يطلع على واقع المدارس في حلب ويبحث مع مدير التربية والتعليم بالمحافظة الواقع التعليمي وأوضاع المدرسين في حلب وزير الداخلية يجتمع مع إدارة كلية الشرطة لقطات من حفل الانطلاقة الجديدة للوكالة العربية السورية للأنباء اللاذقية.. ضبط مستودع من بقايا النظام البائد لتعليب حبوب الكبتاغون ضمن ألعاب الأطفال والأثاث ضمن أجواء الاحتفال بالذكرى الـ 14 للثورة السورية.. مسير للكشاف يجوب شوارع مدينة حمص