أهالي بلدة كللي في ريف إدلب يؤدون صلاة الخسوف في مسجد عمر بن الخطاب منذ 3 ساعات قائمة الصور 1/3 صالات المؤسسة السورية للتجارة في حماة تشهد إقبالاً واسعاً من المواطنين مع قرب حلول عيد الفطر المبارك البدء بتجهيز ساحة سعد الله الجابري في حلب لاحتضان الحشود الجماهيرية في الذكرى الرابعة عشرة للثورة السورية استمرار عملية التسوية لعناصر النظام البائد في مراكز التسوية بمختلف المحافظات انتشار عناصر شرطة المرور في شوارع اللاذقية لتنظيم حركة السير مع اقتراب عيد الفطر المبارك إقبال ملحوظ لأهالي دمشق على شراء الحلويات هذا العيد مقارنة بالأعوام السابقة الوسوم:صلاة الخسوف مقتل خمسة أشخاص جراء اصطدام قاربهم بسفينة شمال غرب تركيا منذ ساعة واحدة وزارة الطوارئ تتسلّم مساعدات إغاثية شاملة من الوفد السعودي منذ ساعتين لجنة معالجة ظاهرة التسول تعقد اجتماعها الأول بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية منذ ساعتين 3 أهالي بلدة كللي في ريف إدلب يؤدون صلاة الخسوف في مسجد عمر بن الخطاب منذ 3 ساعات