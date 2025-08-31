حي جوبر الدمشقي من الجو .. آثار الدمار جراء قصف النظام البائد لمنازل المدنيين منذ 37 دقيقة قائمة الصور 1/7 الشركة العامة للكهرباء في محافظة اللاذقية تستبدل محولة متوقفة عن العمل في حي السكنتوري بأخرى جديدة بقدرة 630 ك.ف.أ أجواء حماسية في مباراة جمعت تشرين وتفتناز استمرار عمل الأفران في مدينة اللاذقية خلال عطلة عيد الفطر المبارك مديرية التربية والتعليم في إدلب تنظم مبادرة “سوريا تجمعنا” في مدرسة الريادة بإدلب حملة أمنية لإدارة الأمن العام في ريف حمص الشمالي الغربي لملاحقة فلول ميليشيات الأسد. الوسوم:حي جوبرقصف النظام البائد مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 7 حي جوبر الدمشقي من الجو .. آثار الدمار جراء قصف النظام البائد لمنازل المدنيين منذ 37 دقيقة وزارة الصحة تتسلم ثلاثة أجهزة غسيل كلى مقدمة من منظمة الإغاثة الإسلامية منذ 49 دقيقة رئيس برنامج أمن الطيران بالشرق الأوسط يشيد بإجراءات مطار دمشق منذ 58 دقيقة رحلة خطاط سوري عالمي تبدأ من حمص وتنتهي على منصات التتويج منذ ساعة واحدة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: