حي جوبر الدمشقي من الجو .. آثار الدمار جراء قصف النظام البائد لمنازل المدنيين

قائمة الصور 1/7
الشركة العامة للكهرباء في محافظة اللاذقية تستبدل محولة متوقفة عن العمل في حي السكنتوري بأخرى جديدة بقدرة 630 ك.ف.أ
أجواء حماسية في مباراة جمعت تشرين وتفتناز
استمرار عمل الأفران في مدينة اللاذقية خلال عطلة عيد الفطر المبارك
مديرية التربية والتعليم في إدلب تنظم ‏مبادرة “سوريا تجمعنا” في مدرسة الريادة بإدلب
حملة أمنية لإدارة الأمن العام في ريف حمص الشمالي الغربي لملاحقة فلول ميليشيات الأسد.
