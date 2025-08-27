السوق المسقوف… فضاء تجاري وأثري بنكهة حمصية

قائمة الصور 1/6
مشروع العودة الكريمة يصل حمص بـ19 عائلة وافدة من القصير قادمة من إدلب
حشود جماهيرية في مدينة طرطوس تأييداً للإدارة السورية الجديدة
وفد وزارة الخارجية التقني يواصل تقديم الخدمات القنصلية لأبناء الجالية السورية في ليبيا مجاناً
بعد تهجير دام سنوات.. مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في مدينة إدلب تُشرف على نقل 50 عائلة من إدلب إلى القصير بريف حمص
بدء فتح الطرقات المؤدية إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، تنفيذاً للاتفاق الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك