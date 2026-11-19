موسكو-سانا

طور باحثون روس طريقة صديقة للبيئة لتنقية المياه الملوثة باليورانيوم، باستخدام ألياف مستخلصة من نبات بري ضار ينتشر في الطبيعة، في ابتكار يجمع بين معالجة التلوث والاستفادة من نباتات يصعب التخلص منها.

ونقل موقع «ناوكا ميل» الروسي المتخصص بالعلوم، اليوم الخميس، عن دراسة أجراها باحثون في معهد يوشكين للجيولوجيا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، ونشرت في «مجلة الغابات»، أن الفريق استخلص أليافاً من سيقان نبات «هرقلية سوسنوفسكي» دون استخدام مواد كيميائية سامة، وتمكنت هذه الألياف من امتصاص نحو 68 بالمئة من اليورانيوم الموجود في المياه.

وأوضح الباحثون أن هذه الألياف تتميز بقدرتها على احتجاز المواد المشعة ومنع عودتها إلى المياه حتى في الظروف الحمضية القاسية، كما أظهرت ثباتاً أكبر مقارنة بمواد نباتية أخرى، بينها الشوفان، ما قد يتيح استخدامها في تصنيع مرشحات لتنقية المياه بتكاليف منخفضة.

ويتيح هذا الابتكار، إلى جانب إمكاناته في معالجة المياه الملوثة، الاستفادة من النبات المعروف بانتشاره وتأثيره الضار، وتحويله إلى مادة تدخل في تطبيقات بيئية واعدة.

ويشكل تلوث المياه والتربة بالعناصر المشعة، الناتج عن بعض الأنشطة التعدينية واستخراج الخامات، خطراً على صحة الإنسان والبيئة، إذ قد يؤدي التعرض لهذه المواد إلى أضرار صحية، ما يعزز الحاجة إلى تطوير وسائل فعالة ومنخفضة التكلفة لمعالجة التلوث.

واليورانيوم عنصر كيميائي ثقيل يوجد بصورة طبيعية في الصخور والتربة، وقد ينتقل إلى المياه الجوفية بفعل عمليات طبيعية أو أنشطة التعدين، ويشكل ارتفاع تركيزه في المياه خطراً على الصحة، ولا سيما على الكلى، نتيجة التعرض طويل الأمد.