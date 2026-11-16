كيف تستشعر النباتات تغير درجات الحرارة؟

برلين-سانا

كشف باحثون من معهد لايبنيز الألماني لبيولوجيا النباتات الزراعية والزينة (IGZ) الآلية الجزيئية التي تمكّن النباتات من استشعار التغيرات في درجات الحرارة والاستجابة لها، من خلال بروتين يُعرف باسم «COP1»، يؤدي دوراً أساسياً في تنظيم النمو والتكيف مع الظروف الحرارية المحيطة.

وذكر موقع المعهد في بيان نشره في الـ 11 من تشرين الثاني الجاري، أن الباحثين حددوا البنية التركيبية للبروتين، واكتشفوا أن تغير درجات الحرارة يؤثر في شكل جزء صغير منه، ما يغيّر طبيعة تفاعلاته مع الجزيئات الأخرى المسؤولة عن نقل الإشارات داخل الخلايا.

وأوضح البروفيسور فيليب فيغه، من المعهد، أن درجة الحرارة تؤثر مباشرة في حركة الجزيئات، لكن الآلية التي تمكّن البروتينات داخل الخلايا من قياسها ونقل المعلومات المتعلقة بها إلى أجزاء أخرى لم تكن مفهومة بصورة كاملة.

وأشار الباحثون إلى أن بروتين COP1 يؤدي دوراً مهماً في تنظيم نمو النباتات، إذ يتفاعل مع الإشارات المرتبطة بدرجة الحرارة، ويسهم في تحفيز نمو خلايا الجذور، ولا سيما في ظروف الإضاءة المحدودة وارتفاع درجات الحرارة نسبياً.

ولفهم آلية عمله، أجرى الفريق سلسلة من التجارب على نبات الأرابيدوبسيس، وهو نبات نموذجي ينتمي إلى الفصيلة الكرنبية، حذفوا خلالها أجزاء مختلفة من البروتين، ثم راقبوا استجابته للتغيرات الحرارية.

وأظهرت النتائج أن حذف حمضين أمينيين من جزء محدد في البروتين، يُعرف باسم «موتيف VP»، يجعله غير حساس للتقلبات في درجات الحرارة، ما يشير إلى أهمية هذا الجزء في تنظيم استجابته للظروف المحيطة.

وبيّنت الحسابات أن هذا الجزء الصغير يؤثر في الشكل ثلاثي الأبعاد لبروتين COP1، بما يغيّر طبيعة تفاعلاته مع الببتيدات الأخرى المسؤولة عن نقل الإشارات داخل الخلايا، تبعاً لارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها.

ويرى الباحثون أن فهم هذه الآلية قد يساعد على تحديد الاختلافات في قدرة الأنواع النباتية على التكيف مع التقلبات الحرارية، ويفتح المجال أمام تطوير أساليب لتحسين قدرة المحاصيل الزراعية على تحمل التغيرات المناخية، وتعزيز استقرار إنتاجيتها.