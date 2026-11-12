ابتكار أمريكي يوظف الذكاء الاصطناعي للاستفادة من فائض الطعام والحد من هدره

واشنطن-سانا

ابتكر باحث أمريكي برنامجاً رقمياً يوظف الخوارزميات وتقنيات الذكاء الاصطناعي للحد من هدر الطعام، من خلال تنظيم نقل الأغذية الفائضة الصالحة للاستهلاك وتوزيعها على بنوك الطعام، بدلاً من التخلص منها.

وذكر موقع «فيز دوت أورغ» العلمي والتقني أول أمس، أن أستاذ علوم الحاسوب في جامعة بيردو الأمريكية أليكس بسوماس طوّر برنامجاً يحمل اسم «فود دروب»، بهدف معالجة المشكلات اللوجستية التي تعيق إيصال الأغذية الفائضة إلى الجهات التي تحتاجها، مشيراً إلى أن البرنامج أسهم حتى الآن في إنقاذ أكثر من 50 طناً من الطعام.

وأوضح بسوماس أن البرنامج يقيّم قدرات بنوك الطعام ومواقع الشاحنات المتاحة، ثم يربط بينها وبين الشحنات الغذائية الفائضة، بما يساعد على تحديد وجهات النقل المناسبة وتسريع عملية التوزيع.

وأضاف أن النظام يسهّل عمل سائقي الشاحنات في إيصال الأغذية الصالحة للاستهلاك إلى مستحقيها، ويحد من التخلص منها في مكبات النفايات بسبب صعوبات النقل والتنسيق، كما يخفف الأعباء التشغيلية عن بنوك الطعام التي تواجه ضغطاً في استقبال الكميات وتوزيعها.

ويعتمد البرنامج على خوارزميات مفتوحة المصدر ومتاحة مجاناً، ما يتيح إمكانية الاستفادة منها وتطويرها لتوسيع نطاق استخدام النظام في الحد من هدر الغذاء.